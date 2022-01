Locales à Diass : Mamadou Ndione bat le candidat de la Coalition Bby

Mamadou Ndione bat BBY à Diass

A Diass, le Président Macky Sall avait porté son choix sur le maire sortant, Cheikh Tidiane Diouf, qui a été installé à la tête de la municipalité après le décès de l'ancien maire, Aliou Samba Ciss. Le Dg du Cosec avait refusé de s'aligner derrière le choix de son leader. Il va créer une Coalition adverse à ses risques et périls.





Sous la bannière de la Coalition Euleuk Sénégal de Diass, Mamadou Ndione a battu le maire sortant. A-t-il sauvé l'honneur des apéristes ou leur a-t-il infligé l'affront du siècle ? En tout état de cause, le nouveau élu se dit disposé, une fois installé en tant que maire de la commune de Diass, d'être avec son équipe au service des populations sans aucune forme de discrimination.





Avec un taux de participation d’environ 70%, la Coalition Euleuk Sénégal a obtenu plus de 5000 voix représentant 35% du suffrage, indique le candidat de la Coalition Mamadou Ndione.