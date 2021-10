Locales à Thiès-ouest : Le maire Alioune Sow récusé par ses frères rewmistes

Les coordonnateurs de 12 centres de vote de la commune ouest de Thiès (sur 18) ont fait face à la presse au cyber campus de Thiès pour dire "Tout sauf le maire Alioune Sow". Les collaborateurs et le maire de la commune Thiès-Ouest ne parlent plus le même langage



« Le mot d'ordre est unique. Au vu de ce qui ressorti des différentes coordinations de 12 centres sur les 18, Alioune Sow, actuel maire, ne peut plus être édile de cette commune. C'est la volonté des coordonnateurs et de leurs populations », tonne Ibrahima Bocoum, 1er adjoint au maire de la commune de Thiès-Ouest. Il poursuit : « maintenant nous invitons notre leader à écouter ces coordinations. Et nous osons espérer qu'il va le faire car il a le sens de l'écoute et la capacité de décortiquer le message des populations pour ne pas reconduire Aliouke Sow" a dit Ibrahima Bocoum, premier adjoint au maire et coordonnateur du centre de vote Thierno Siré Éliman Sall.



Du côté de la jeunesse, le discours est le même. "Nous sommes venus pour formuler des vœux. Nous de la commune de Thiès-Ouest, après avoir sillonné les 18 centres de vote de la commune, nous nous sommes rendu compte que la population ne veut plus de l'actuel maire Alioune Sow. Nous nous adressons au président du Parti en l'occurrence Idrissa Seck qui avait dit qu'il mettrait fin à sa carrière politique s'il perdait sa base. Et nous la jeunesse de ce parti dans la commune, nous sommes les gardes-fou", alerte Ndeye Thioro Fall, membre de la jeunesse de Rewmi du centre de vote Thierno Siré Elimane Fall.