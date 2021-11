Locales-Clôture des dépôts des listes : Macky invite les acteurs politiques à « cultiver la paix et le sens des responsabilités »

Les candidats, listes et coalitions en lice pour les élections locales du 23 janvier 2022 seront connus ce mercredi 3 novembre à 23h59 minutes, deadline des dépôts des listes. Ainsi, au terme « d’inves-fissures », pour reprendre la Une caricaturale mais assez illustrative du journal Le Quotidien, les listes livrent tous leurs secrets.



Prenant la balle au bond, à quelques heures de la clôture des dépôts, le président de la République, Macky Sall invite les acteurs politiques de tous bords, à « cultiver la paix ».



« Le Chef de l’Etat indique qu’en ce jour limite de dépôt des listes de candidats aux élections territoriales du 23 janvier 2022, il lance un appel aux acteurs politiques, à cultiver la paix et le sens des responsabilités, afin de consolider notre système démocratique exemplaire, mais également, la crédibilité de notre processus de décentralisation, dans le cadre du renforcement permanent de l’Etat et du développement accéléré des territoires, conformément aux orientations de l’Acte III de la décentralisation », renseigne le communiqué du conseil des ministres.



A signaler que cette pré-campagne est marquée des affrontements sanglants notamment à Ziguinchor où les partisans de Ousmane Sonko, candidat à la mairie de la capitale du Sud et ceux de Doudou Ka, responsable local de l’Apr, se sont singularisés par la violence.