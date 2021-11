Locales / Saint-Louis : Dr Ahmadou Dia accepte la main tendue de Mary Teuw Niane

L'information est tombée comme un coup de tonnerre. Dr Ahmadou Dia a décidé d'accepter la main tendue de Mary Teuw Niane en direction des élections locales de janvier 2022. Frustré par le choix du Parti socialiste de maintenir la candidature de Me Moustapha Mbaye pour le Conseil départemental, Dr Ahmadou Dia a pris la décision d'accepter la main tendue du professeur Mary Teuw pour la conquête de la commune et du département de Saint-Louis. Le responsable socialiste n'a pas manqué d’exprimer sa frustration par rapport aux décisions du Parti socialiste.



« Depuis 2007, j'ai toujours accepté de m'écarter pour les autres en dépit des efforts énormes que j’ai toujours consentis. Cette année encore, j'ai été choisi par la base, mais le parti en a décidé autrement. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'accepter la main tendue de Mary Teuw Niane », se justifie Dr Ahmadou Dia.



Pour ce ticket avec Mary Teuw Niane, Dr Ahmadou Dia se veut optimiste. « Si j'ai accepté d'aller avec Mary Teuw, c'est parce que j'ai des connaissances dans les compétences décentralisées comme la santé, le sport et l'éducation », a indiqué le responsable socialiste.