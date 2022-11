Loi d'amnistie : La position de Sonko

Sonko sur l'Amnistie de Khalifa Sall et Karim Wade

La participation de Khalifa Ababacar Sall et de Karim Wade à la prochaine présidentielle ne semble être une priorité au sein de Yewwi Askan Wi. C'est du moins ce qu'on peut retenir de la réponse d'Ousmane Sonko sur ce sujet.





"Lorsque nous travaillions pour mettre en place notre coalition, c'est moi-même qui me suis levé pour dire qu'il faut qu'on inscrive dans la charte l'amnistie obligatoire pour Khalifa Sall et Karim Wade", a révélé le leader du Pastef.





Allant plus loin, Ousmane Sonko a fait savoir que les députés du Pastef n'attendent même pas la loi d'amnistie. "Nous avons instruit nos députés de préparer (une proposition) de loi pour la modification des articles L29 et L30 pour régler la question de l'inéligibilité, et des juristes sont en train d'y travailler".