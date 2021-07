Loi électorale : L’opposition engage le "mortal kombat" contre le pouvoir

C'est acté. L’opposition a décidé de ferrailler contre le pouvoir pour combattre le nouveau projet de Code électoral.



D’après Le Quotidien, le Front de résistance nationale (FRN), le Congrès de la renaissance démocratique (CRD), le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D), la Coalition JOTNA et les députés de l’opposition ont décidé, hier, de mutualiser leurs forces pour faire face au régime de Macky Sall dans ce projet qui sera examiné en plénière ce matin par l’Assemblée nationale.



«Le Président a saboté le travail qu’il a lui-même commandité. En sabotant ce travail et poursuivant sa logique de njuuc njaac (manœuvres) et de forcing, il vient de fermer les portes du dialogue. En démocratie, quand on ferme les portes du dialogue, on ouvre en même temps les portes de la confrontation», a déclaré, hier, Pape Sarr, Secrétaire général de la Ld-Debout.



«Nous demandons, par conséquent, à nos sympathisants, militants et forces vives de la Nation, épris de justice et de démocratie, de se tenir prêts et de rester à l’écoute des leaders. Des mots d’ordre seront donnés très prochainement», a prévenu l’opposition.