Louga : Les patriotes dénoncent une justice à deux vitesses

La section départementale Pastef de Louga a organisé, ce mercredi, une marche pacifique qui a démarré au passage à niveau jusque devant les locaux de la Sonatel.





Les patriotes de la capitale du Ndiambour, très nombreux, portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Louga dit non à un 3e mandat", "Non à l’injustice et à l’instrumentalisation de la justice ", "Liberté pour tous les détenus politiques", "Oui à une gestion transparente des deniers publics", entre autres.





La justice doit revoir sa posture, car les opposants sont persécutés, poursuivis de partout, alors que les gens du pouvoir ne sont jamais inquiétés. Ce système de deux poids, deux mesures doit être banni au Sénégal", a dénoncé le secrétaire général de la coordination départementale Pastef de Louga. Alioune Fall estime que Macky Sall doit impérativement renoncer à son projet d'une troisième candidature. "Macky Sall est écarté de la course pour la Présidentielle de 2024.