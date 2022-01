‘’L’enjeu de la victoire est de gagner dans toutes les villes…’’ (Pathé Mbodj, analyste politique)

Victoire lors des Locales

A l’horizon du démarrage officiel de la campagne électorale, pour les élections locales du 23 janvier 2022, nombreux sont des partis politiques, partisans, leaders et autres qui s’activent pour se rendre dans les villes, communes pour une conquête. Pour certains, la victoire n’est pas totalement assurée d’avance, tel est le constat des analystes politiques, à l’image de Pathé Mbodj, analyste politique.





‘’Pour Benno par exemple, l’enjeu de la victoire est pour toutes les villes et pour tout le monde d’ailleurs, chacun estime que quand on va à un combat, c’est pour gagner, gagner partout. Ça veut dire gagner chez soi et gagner ailleurs’’, a martelé Pathé Mbodj dans les colonnes du Sud quotidien.