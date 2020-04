Lutte contre le Covid-19 : Pr Malick Ndiaye propose une approche « matlaboulfawzeynique »

Pr Malick Ndiaye et son approche Matlabulfawzeynique

Le Pr Malick Ndiaye est contre l’approche épidémiologique utilisée par l’Occident et transposée en Afrique, particulièrement au Sénégal. Selon l’ancien ministre conseiller du président de la République du Sénégal, joint par seneweb, il est temps pour le Sénégal et l’Afrique de changer d’approche en adoptant l’approche "matlaboulfawzeynique" initiée par le fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba.





« L'Approche Épidémiologique montre ses limites et ses lacunes chaque jour qui passe. Tant au Sénégal, en Afrique que dans le monde arabe et en Asie. Mais surtout en France, Italie, Espagne et Amérique... », a dénoncé Pr Malick Ndiaye.





Ainsi, s’interroge t-il : « Alors, n'est-il pas temps pour nous tous de proposer au Sénégal, à l'Afrique et au Monde, une approche Matlabulfawzeynique de la lutte contre le coronavirus ? Massalik Al-Jinaan frappe à la porte du Monde ? »