Macky au M2D et aux religieux : «En tant que Président, je n’accepte pas... L'État doit rester fort...»

Macky Sall va-t-il satisfaire les doléances du M2D transmis par le Khalife des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, au pouvoir ? Rien n’est moins sûr. Du moins si l’on se fie à ses propos rapportés par Les ÉchosLe président de la République, qui recevait des acteurs de la société civile la semaine passée, indique tout de go qu’il ne peut pas accepter tout et céder à tout par l’émotion.«En tant que chef de l’État, je ne peux pas accepter qu’on m’exige quelque chose. Nous sommes dans un pays de dialogue. On peut discuter et trouver des pistes de solutions. Mais, l’État doit rester fort. On ne doit pas affaiblir les Institutions», a martelé Macky Sall.