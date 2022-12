Macky en 2022 : Entre splendeurs diplomatiques et misères intérieures

Alors qu’il s’apprête à clôturer l’année par son traditionnel discours à la Nation, Seneweb revient sur l’année du Président de la République, qui fort de son statut de chef de l’Union africaine, a multiplié les initiatives diplomatiques, non sans succès. Sur le plan intérieur, en revanche, l'année fut rude, malgré le volontarisme affiché sur le terrain social.

Le Président américain, Richard Nixon, avait déclaré que la politique intérieure l’intéressait “autant que la construction d’un abri de jardin dans la ville de Peoria”. En 2022, le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, aurait pu faire sienne cette boutade. Intronisé le samedi 5 février 2022 à la tête de l’Union africaine, le chef de l’État a multiplié les rendez-vous diplomatiques partout dans le monde, donnant parfois l’impression à certains de ses concitoyens d’être un Président déconnecté voire hors-sol. À sa décharge, Macky Sall avait d’emblée annoncé la couleur sur ses réelles intentions. "L’Afrique est plus que jamais décidée à prendre son destin en mains", a déclaré le dirigeant lors de son discours inaugural à la tête de l’UA, promettant d’œuvrer à la mise en place de "partenariats rénovés, plus justes et plus équitables" avec les partenaires internationaux. “Je suis venu dire que nous n’ignorons pas l’Afrique des problèmes, qu’il faut pacifier et stabiliser, mais il existe aussi une Afrique des solutions, forte de ses ressources naturelles, humaines et agricoles, dotée de gouvernements à la tâche, d’une jeunesse vibrante et créative, qui innove, entreprends et réussit, rappelait-il quelques mois plus tard à la tribune de l’ONU. Cette Afrique des solutions souhaite engager avec tous ses partenaires des rapports réinventés “.





Tout au long de ses différents périples, il a notamment réitéré son appel à une réforme de la gouvernance mondiale dont il a déploré les "incohérences", lors de la la 8ème édition du Forum international de Dakar. Le chef de l'Etat sénégalais a critiqué les insuffisances d'organisations comme le Conseil de sécurité de l'ONU ou le G20 en énumérant les sombres réalités auxquelles est confrontée l'Afrique: propagation jihadiste, conséquences des crises climatique et sanitaire et de la guerre en Ukraine, recrudescence des coups d'Etat. "Pour inspirer confiance et adhésion, le multilatéralisme doit servir les intérêts de tous", sous peine de "perdre la légitimité et l’autorité attachées à son autorité", a-t-il prévenu. Pour rectifier le tir, le Président de l'UA a martelé un leitmotiv : l’intégration de l’Afrique au G20 et au Conseil de sécurité de l’ONU. “L’Afrique reste un partenaire incontournable sur la scène internationale. Elle est la 8ème puissance économique par son PIB, possède plus de 60 % des terres arables avec une population estimée à près de 2,5 milliards d’ici 2050, a-t-il souligné, à l’occasion du sommet du G20 (15 au 16 novembre) qui s’est tenu à Bali, en Indonésie. Elle peut par conséquent nourrir une juste ambition d’être intégrée comme un membre permanent au Forum du G20 et j’aimerai inviter mes pairs à y procéder ».





Succès diplomatiques