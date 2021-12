Macky reprend ses affaires étrangères, Aissata Tall Sall à la Primature ?

Me Aissata Tall Sall au poste de Pm?

Aissata Tall Sall à la Primature, la classe politique prendra du temps pour se remettre de cette entourloupe politique. Macky Sall ne lâchera pas la proie sénégalaise pour l’ombre africaine.





Exit la polémique sur les passeports diplomatiques et le contexte préélectoral qui réchauffe la question, Macky décide urbi et orbi de reprendre ses prérogatives internationales en vue de son mandat très attendu à la tête de l’Union africaine. Même s’il n’a jamais du reste lâché son offensive pour asseoir un leadership africain, son emploi du temps sur l’international sera beaucoup plus affirmé en 2022.





La compétence de son ministre de tutelle ayant fini de convaincre le secrétaire d’Etat américain de passage à Dakar ne suffit plus pour déléguer l’ancienne ministre de la Communication sur le plan international.





Macky Sall qui joue sur plusieurs tableaux voudra par lui-même impulser le souffre de la démocratie, de la diplomatie sénégalaise au-delà de l’éthique des alliances internes.





Le patron de l’APR qui entrevoit une fenêtre internationale dans sa carrière ne s'embarrasse pas de fioritures pour arriver à ses fins. Nul n’est besoin d’attendre les résultats de Podor pour se faire une religion, Racine Sy avec un boulevard largement ouvert peut se permettre une victoire sans combattre. L’avenir politique de l’emblématique (future) ex maîtresse qui a ‘’osé’’, interpelle Macky Sall. Ce dernier ne voudra pas sacrifier son avocate pour un enjeu africain à multiples enjeux.