Macky Sall à Tambacounda : L'argent coule à flots; dans les coulisses des mobilisations...

L’argent coule à flots dans la région de Tambacounda avant l’arrivée du président Macky Sall qui y est attendu du 26 au 29 décembre pour les inaugurations de la route nationale numéro 1 Tambacounda-Goudiry-Kidira et le Camp Militaire de Goudiry. Ensuite ce sera le conseil présidentiel, le conseil des ministres et enfin la journée nationalede l'élevage.