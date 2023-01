Macky Sall à Thiès en février prochain : Les maires du département de Tivaouane le guettent avec un mémorandum salé

Le tout nouveau cadre de concertation des maires du département de Tivaouane, déjà d’attaque, dit attendre de pied ferme le Président Macky Sall, lors du prochain Conseil des ministres décentralisé, à Thiès, au mois de février prochain. Avec des défis importants dans l’intérêt général des populations du Cayor, ces élus comptent remettre au chef de l’Etat un mémorandum déclinant tous les besoins pressants de la collectivité départementale.