Macky Sall annonce “l'acquisition de nouveaux moyens de lutte contre la grande délinquance et…”

La 62ème édition de la fête de l’indépendance du Sénégal aura pour thème « Forces de Défense et de sécurité et résilience nationale ». Une thématique choisie dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Dans son discours, le Président Macky Sall considère ainsi que « ce thème nous invite à persévérer dans nos efforts individuels et collectifs face aux épreuves de notre temps ».









A cela s’ajoute « la montée des périls et la complexité des menaces ». Devant ces défis, le Sénégal a ainsi engagé une dynamique allant dans le sens de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. Ainsi, « le programme de renforcement des capacités opérationnelles de notre armée se poursuit, afin que nos Forces de défense et de sécurité soient prêtes, en tout temps et en tout lieu, à assurer leur mission de défense du territoire national » rassure le président Macky Sall. A cet effet, le chef de l’Etat a annoncé la création « 12 nouveaux escadrons de gendarmerie, 11 commissariats de sécurité publique et 3 postes avancés aux frontières ». S’y ajoute « l’acquisition de nouveaux moyens de lutte contre la grande délinquance et la criminalité organisée ».