Macky Sall rappelle le “parcours prodigieux” de Amadou Mahtar Mbow

“Avec le patriarche Amadou Mahtar Mbow, un illustre fils du Sénégal, cette université ne saurait trouver meilleur parrain”, a d’emblée souligné Macky Sall lors de l’inauguration de l’Université de Diamniadio.





Le chef de l’État a ensuite évoqué le parcours riche et exemplaire de l’ancien Directeur général de l’UNESCO : “Engagé volontaire de la 2e guerre mondiale, enseignant, Ministre, Directeur général de l’UNESCO, auteur de plusieurs publications, le doyen Amadou Mahtar Mbow est un homme multidimensionnel au parcours prodigieux. Nous nous souviendrons toujours du combat tenace qu’il a mené à la tête de l’UNESCO pour un nouvel ordre mondial de l’information. Je salue avec respect et affection le doyen Mbow et lui exprime toute notre gratitude pour avoir cédé sa riche bibliothèque à l’Université qui porte son nom. C’est tout un symbole de transmission du savoir”.