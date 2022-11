Macky Sall sur les violences faites aux femmes : « Ça suffit ! »

Macky Sall plaide pour la cause des femmes

Le Président de la République, Macky Sall, a présidé, ce matin, la deuxième Conférence de l’Union africaine sur la Masculinité positive. Lors de son allocution, il a lancé un plaidoyer fort contre les violences faites aux femmes : « Tous ensemble, pouvoirs publics, leaders religieux et traditionnels, membres de la société civile et citoyens, nous devons élever la voix et dire : ça suffit ! Ça suffit la brutalité, ça suffit la maltraitance, ça suffit le harcèlement, ça suffit les brimades, les insanités, le viol et autres sollicitations non désirées ».





Le chef de l’Etat ne veut pas se contenter de déclaration et incite à l’action. « Il ne suffit pas de dire ça suffit, concède-t-ul. Il faut agir ; agir pour que cesse l’omerta du silence, en temps de paix comme en temps de guerre. Oui, il faut que ça cesse ! C’est ce que veut l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. »