Magal de Touba et engagement politique : Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma solde ses comptes…

Sa démission à la tête de la présidence de la Commission Culture et communication du Grand Magal de Touba est réclamée. Cependant, le député Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma, élu sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dans cette 14ème n’en a cure. À l’en croire, cette demande n’est autre que l’œuvre de ses adversaires politiques. «Certains me reprochent mon engagement politique. Mais je prends ces critiques avec beaucoup de philosophie. Le Magal de Touba, c’est notre bien à nous tous pas seulement les mourides. Cela appartient à tous les musulmans. Mais je constate que la plupart des gens qui m’attaquent sont des politiques », souligne-t-il.



«Pourquoi j’ai accepté de travailler avec le chef de l’Etat »





Avant de soutenir : «Ils disent qu’il y a une incompatibilité de cette présidence du comité culture et communication et mon engagement politique. Qu’il sache que j’ai beaucoup d’intentions et d’envie d’aider le Khalife général des Mourides dans la gestion de Touba. J’ai accepté de travailler avec le Président Macky Sall parce que j’ai eu l’autorisation de mon supérieur hiérarchique à savoir Serigne Mountakha Mbacké. Je pense que s’il y avait incompatibilité il ne m’aurait pas permis de le faire »