Mairie de Dakar : Khalifa Sall prend une décision de taille

D'après L'Observateur, Khalifa Sall a tranché le lancinant débat sur les candidatures à la mairie de Dakar.



«Je ne désignerai personne candidat à Dakar lors des élections locales de janvier 2022», a déclaré le leader de Taxawu Sénégal, lors d’une audience accordée à ses partisans.



Autrement dit, l'ex-édile de la capitale ne roulera ni pour Barthélémy Dias, encore moins pour la mairesse Soham Wardini.



Toutefois, Khalifa Sall souligne qu’il n’est pas gené par les déclarations de candidatures des uns et des autres.



Et de faire une précision de taille : "On ne m’entendra jamais intervenir dans le débat interne au sein des communes comme celui concernant la mairie de Dakar. Parce que le débat ne concerne pas seulement Taxawu Sénégal".