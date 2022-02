Mairie de Dakar : trois grands défis de Barthélémy Dias

A 46 ans le ci-devant maire de la commune de Mermoz-Sacré Cœur va diriger la Ville de Dakar pour les cinq prochaines années. Trois défis majeurs l’interpellent.



Élu le 23 janvier dernier, Barthélémy Dias sera installé, ce jeudi 17 février, maire de Dakar. Il va prendre officiellement la succession de Soham Wardini, qui occupe le poste depuis la condamnation suivie de la révocation de Khalifa Sall. Le candidat de la coalition Yewwi askan wi devient ainsi le dixième premier magistrat de l’histoire de la capitale sénégalaise. Les défis sont nombreux pour réaliser son ambition de «redonner à Dakar son lustre d’antan». Le journal Le Quotidien, dans son édition de ce jeudi, en a identifié trois.



1. Désengorger la voie publique



Depuis Pape Diop, les maires de Dakar se frottent et se piquent à l’épineuse question de l’occupation anarchique de la voie publique. Même l’Etat n’arrive pas à trouver la solution partout. Les opérations de désengorgement des artères de la capitale et de relocalisation des marchands ambulants se suivent et se ressemblent. Elles se terminent presque toujours par un fiasco et à la suite de longues semaines d’affrontements. Barthélémy Dias promet la tolérance zéro. Dans son programme «Dakar bu nu bokk», il prévoit des cantines pour les marchands ambulants. Assurant, rappelle Le Quotidien, «que ceux qui doivent libérer les trottoirs sont déjà identifiés».



2. Le cadre de vie



Barthélémy Dias promet, maire de Dakar, d’offrir à ses mandants un cadre de vie agréable. Le sujet est pris en compte dans le volet 3 de son programme qui en comporte 6. Le successeur de Soham Wardini y prône une approche qui place l’écologie au cœur des prestations de sa mairie pour les populations dakaroises.



3. Relations avec l’Etat



«Je compte travailler avec l’Etat.» C’est l’engagement pris par Barthélémy Dias, sans doute conscient que sans le concours du pouvoir central, tout pouvoir local risque de compromettre nombre de ses projets. Mais le nouveau maire de Dakar saura-t-il taire les divergences politiques qui l’opposent au régime de Macky Sall pour mener sa barque à bon port ? Certes Barthélémy Dias clame sa volonté de «travailler avec l’Etat», mais il a inscrit dans son agenda des projets qui ne militent pas en faveur d’une collaboration apaisée. Il entend relancer l’emprunt obligataire de 20 milliards de francs CFA de Ville de Dakar ainsi que la construction du parking souterrain de la Place de l’Indépendance, et restaurer la Caisse d’avance. Ces questions ont pollué les relations Etat-Mairie de Dakar à l’époque où Khalifa Sall occupait le poste dont Barthélémy Dias vient d’hériter.