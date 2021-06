Mairie de Darou Salam (Nioro) : Les jeunes du mouvement A2SC veulent détrôner le camp d’Aly Mané

mouvement And Suuquali Sunu commune (A2SC) au Paoskoto

Située dans l’arrondissement de Paoskoto (département de Nioro) dans la région de Kaolack, la commune de Darou Salam compte 63 villages pour 33 723 habitants. Elle est aussi réputée pour ses citées religieuses de Darou Salam, Touba Saloum et Keur El Hadji Katim. Ce qui fait de cette localité un enjeu politique de taille.





Erigée en commune en 2014, Darou Salam est actuellement sous le contrôle des partisans du socialiste Aly Mané. Mais le mouvement And Suuquali Sunu commune (A2SC) initié par des jeunes de la localité, avec à leur tête Oumar Gaye Cissé, ingénieur en télécoms et réseaux, veut inverser la tendance lors des prochaines élections locales.





Le leader de A2SC, qui a déclaré sa candidature, veut initier une démarche participative pour lutter contre la pauvreté. «Hormis l'agriculture, la commune n'a pas d'autres activités génératrices de revenus. Et d'ailleurs, les terres des paysans font l'objet de spoliation. D'où la nécessité de créer des projets de développement local afin d'insérer les couches les plus vulnérables que sont les jeunes et les femmes de ladite localité», soutient-il.