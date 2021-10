Mairie de Ziguinchor : « Sonko n’est pas une menace » (Baldé)

Abdoulaye Baldé a étalé ses ambitions aux élections locales prochaines. L’actuel maire de Ziguinchor ne signifie clairement pas être candidat parce qu’appartenant à une coalition et attend la décision. Toutefois, il se dit confiant et n’a pas peur de la menace Sonko. « Sonko est un jeune frère, je n'ai pas peur de lui, c'est vrai qu'il a été vainqueur dans la localité pendant la présidentielle mais les élections ne sont pas les mêmes. En 2019, j'étais ministre d'État et la vague Macky Sall nous avait balayé pendant les présidentielles, cela ne m'a pas empêché d'être maire les locales suivantes » dit-il sur le plateau du Grand jury de la Rfm.



« Nous sommes sereins et il faut que les leaders de Benno soient unis. Que tout le monde se range derrière celui qui sera désigné. Et que les responsabilités soient partagées à chaque niveau, autrement dit certains seront au niveau départemental et d'autres au niveau communal. Nous sommes une armée mexicaine avec beaucoup de généraux» a ajouté le maire de Ziguinchor.



Interrogé sur sa candidature, il a répondu que la conférence des leaders de Bby, cette mouvance à laquelle il appartient depuis 2019, avait indiqué qu'un certain nombre de critères et des profils allaient être dégagés et c'est au dernier moment qu'un candidat sera désigné. « Pour l'instant, il m'est difficile de me prononcer. J'attends la décision de cette structure ». Sur la question à savoir s'il espère être la tête de liste de la coalition pour les locales, il répond que compte tenu de ses résultats et la confiance qu'il a instaurée avec les populations de Ziguinchor, il ne voit pas pourquoi il ne serait pas à la tête de la liste.