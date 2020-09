MALI : Cheikh Tidiane Gadio désigné Envoyé spécial de l'Oif

Cheikh Tidiane Gadio

Le député et ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio a été désigné Envoyé spécial au Mali, pour le compte de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif). En effet, la secrétaire générale de la Francophonie, Son Excellence Madame Louise Mushikiwabo, a choisi le diplomate sénégalais "pour le suivi de la situation au Mali", renseigne Financial Afrik.





Une décision qui s’inscrit dans le cadre de la "résolution adoptée le 25 août par la 111e Session extraordinaire du Conseil permanent de la Francophonie (Cpf), pour soutenir le processus de restauration des institutions démocratiques au Mali et contribuer à trouver des solutions de sortie de crise durables et crédibles prenant en considération les attentes des citoyens maliens".