Malick Gackou réagit : «La barbarie du pouvoir a fini par atteindre son paroxysme»

Des affrontements ont eu lieu hier lundi 11 octobre entre les partisans de Doudou Ka et ceux d’Ousmane Sonko. 3 personnes grièvement blessées sont notées du côté du parti Pastef/Les patriotes. Leader du grand parti, Malick Gackou dit condamner avec la dernière énergie «l'agression sauvage et insipide dont ont été victimes les membres du Pastef de Ziguinchor ». «La barbarie du pouvoir a fini par atteindre son paroxysme et nous met devant nos responsabilités pour la sauvegarde de la Nation et de la protection de la stabilité de notre pays », a fulminé Gackou.