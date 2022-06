Malick Gakou : le voyage d'affaires en Europe, la maladie inattendue et les urgences politiques au Sénégal

L'image avait fait le buzz au niveau des réseaux sociaux, Mais, on en sait davantage sur les raisons qui ont conduit et retenu le leader du Grand Parti, Malick Gakou, hors du pays.



Selon le quotidien Source A, Malick Gackou était parti en Europe pour des activités de négoce international en France, en Angleterre et en Allemagne.



Malheureusement, une fois sur place, il est tombé malade. Toutefois, rassure le journal, il est maintenant sorti de l’Hôpital où il a été très bien pris en charge.



Quid de la date de son retour au bercail ? Mystère et boule de gomme. Mais, ça ne saurait tarder avec la Tabaski et les législatives qui approchent à grands pas.