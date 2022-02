Malick Gakou, Maire honoraire de Guédiawaye : Ahmed Aidara pose un acte fort

C'est le premier acte posé par Ahmed Aidara, nouveau maire de Guédiawaye. Porté à la tête de la collectivité à l'issue du scrutin des locales du 23 janvier dernier, Ahmed Aidara a fait de son mentor, Malick Gakou, leader de Yewwi Askanwi et président du Grand parti, le maire honoraire de la Ville de Guédiawaye. Un geste de reconnaissance à l'endroit de celui qui l'a mis en scelle et soutenu sa candidature.