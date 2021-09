Mamadou Diop Decroix : «Macky fait face à une problématique de vision et de gestion»

La problématique de l'inondation est vue sous plusieurs angles. Pour Mamadou Diop Decroix, il faut tout simplement en déduire qu’il s’agit d’un problème de vision et de gestion.





«La vision d’un aménagement du territoire, nous ne l’avons pas. Comment Dakar peut avoir 0,3 % de la superficie nationale, 25 % de la population et 80 % des activités économiques ? Ce n’est pas raisonnable», insiste-t-il.





Selon lui, tous les manquements notés dans ce pays sont l’œuvre du président qui a mis ce gouvernement en place. «Tantôt c’est le riz, c’est l’huile ou le sucre. Tous les secteurs sont touchés. La problématique est qu’on n’a pas mis en place des politiques orientées vers ça. On a plutôt spolié les ressources du pays pour des intérêts étrangers», soutient Mamadou Diop Decroix sur Walfadjri, ce vendredi 10 septembre.