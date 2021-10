Mame Boye Diao : ‘’Une double conviction a déterminé mon engagement’’

Malgré la décision de Macky Sall qui a porté son choix sur Bibi et Moussa Baldé pour diriger les listes communales et départementales de Kolda, Mame Boye a décidé de briguer pour la mairie. Le Directeur des Domaines, qui a défié le Président de la République dans la capitale du Fouladou, revient dans une déclaration dont copie est parvenue à notre rédaction, sur les raisons qui l’ont poussé à se présenter.



‘’Une double conviction a déterminé mon engagement politique. La conviction qu’un homme présentait historiquement toutes les caractéristiques pour porter le Sénégal sur une voie rapide d’émergence’’, a indiqué d’emblée Mame Boye Diao.



‘’J’ai Kolda, et c’est là le second versant de ma conviction, chevillé au corps. J’ai une passion obsessionnelle pour cette ville, sa jeunesse, sa population. Que mon devoir premier et ultime est de m’engager pour un mieux-être de cette localité afin de lui asseoir une triple attractivité: sociale, économique et culturelle’’, ajoute-t-il.



L’objectif de Mame Boye ‘’est de faire de Kolda un endroit où il fait bon vivre. Il aurait été plus facile et moins prenant de se complaire dans des positions et s’inscrire dans des logiques feutrées mais les raisons d’agir dépassent les calculs partisans d’appareil.’’



Selon le Dg des Domaines ‘’pour le bien de Kolda aucun obstacle n’est insurmontable. D’ailleurs c’est le sens d’une élection locale qui laisse aux populations la liberté de délibérer sur leur choix, leur destin et leur homme.’’