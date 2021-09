Manifestation contre la vie chère : Y en a marre et Cie à Guédiawaye, ce dimanche

«Après avoir agressé notre pouvoir d’achat, ils agressent nos libertés. L'Etat néocolonial du Sénégal vient d'interdire la manifestation contre la vie chère, à l'appel de Noo Lank. And Taxawu Askan Wi(Ataw), Forces démocratiques du Sénégal (Fds), Y en a marre (Yem) et le Frapp dénoncent cette interdiction illégale et illégitime», a-t-on indiqué dans un communiqué reçu du coordonnateur du Frapp.





Selon Guy Marius Sagna, les raisons invoquées pour interdire cette manifestation sont fallacieuses et montrent que le président Macky Sall n'a toujours pas compris les Sénégalais.