Manifestation inderdite de YAW : Barthélémy Dias exhume un vieux post de Macky Sall

L' expression latine d'Horace, "Verba volant, scripta manent" qui signifie "les paroles s'envolent, les écrits restent", semble trouver tout son sens.







En effet, le maire de la ville de Dakar et membre de la coalition Yewwi Askan Wi, Barthélémy Dias vient de divulguer un "vieux" tweet du Président Macky Sall, dans lequel l'homme, à l'époque opposant, appelait à une mobilisation malgré l'interdiction du préfet de manifester. Le Président Macky Sall alors farouche opposant de Me Abdoulaye Wade signalait que le combat contre les dérives du régime libéral devait se faire dans la rue.

Aujourd'hui, cette déclaration semble se retourner contre le Président Sall car ses opposants, lui ont emboîté le pas et comptent investir la rue ce 17 juin pour dénoncer la décision prise par le conseil constitutionnel qui rejette la liste nationale des titulaires de la coalition Yewwi Askan Wi. Aucune des deux parties ne veut lâcher du lest et nous allons tout droit vers des affrontements dont nul ne connait l'issue.