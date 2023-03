Manifestation Pastef à Mbour : "Macky Sall est en train de tout faire pour museler les leaders d'opinion", (Coordonnateur)

Selon le Dr Mamadou Lamine Diaité, coordonnateur départemental de Pastef, la démocratie a reculé au Sénégal. "On assiste à des arrestations arbitraires, beaucoup de responsables 'pastefiens' sont dans les liens de la détention pour uniquement un délit d'opinion. On ne peut même plus dire son opinion. Macky Sall est en train de tout faire pour museler les leaders d'opinion", a fustigé le Dr Diaité lors du rassemblement de l'opposition tenu cet après-midi à Mbour.





Un autre point soulevé et que dénoncent les partisans d'Ousmane Sonko, est la présence aux côtés des forces de l'ordre lors des manifestations de "forces occultes appelées forces spéciales". "Nous voulons que ces milices quittent les corps d'élite de notre armée nationale et notre police nationale. Elles n'ont pas leur place là-bas. Si la police n'est pas en mesure d'assurer notre sécurité, elle n'a qu'à le dire et nous chercherons des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour gérer notre police et notre gendarmerie nationales. Ce qu'on a vu est scandaleux. Des gens qu'on malmène et tabasse, on ne peut plus cautionner cela", peste-t-il.





L'autre sujet abordé par les manifestants était axé sur les détournements de deniers publics, notamment les fonds Force Covid-19 et les milliards remis à Marine Le Pen. "Le scandale qui nous a tous abasourdis, c'est l'affaire Marine Le Pen. Adjibou Soumaré a posé une question au président et voilà qu'il est malmené. Marine Le Pen, un personnage raciste, qui fait tout pour freiner l'immigration, même ceux qui ont des papiers, elle cherche à les déchoir de leur nationalité. Une telle personne, comment peut-on, dans notre pays pauvre, lui remettre gracieusement un montant aussi faramineux ?", demande le Dr Diaité.