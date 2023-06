Manifestations : Alioune Ndiaye analyse le silence du chef de l’État

Depuis le verdict issu du procès Adji Sarr-Ousmane Sonko, des manifestations violentes ont eu lieu au Sénégal qui ont causé 16 morts. Avec ce bilan humain important, beaucoup de Sénégalais souhaitent l’intervention du chef de l’Etat Macky Sall qui s’est emmuré dans le silence. Interpellé par la Rfm sur ce mutisme du chef de l'Etat, le journaliste et analyste politique, Alioune Ndiaye reste dubitatif





“S'il prend la parole, qu'est ce qu'il va dire ? s’interroge-t-il. Que l'Etat renonce à ses prérogatives pour négocier avec des gens qui ont voulu établir un rapport de force défavorable au président de la république dans la manière et dans la façon dont les choses ont été faites avec l'attaque des institutions de la république ? Il ne peut pas prendre la parole tout de suite et dire qu’il renonce à déposer sa troisième candidature. Je pense qu’il a dit qu'il attendait peut être les résultats du dialogue qui a commencé avec certains membres de l'opposition. Donc aujourd'hui pour moi le président est en train de parler en posant des actes et en faisant en sorte que la sécurité publique soit déjà rétablie”.