Manifestations, arrestations : Guy Marius Sagna hausse le ton, Antoine Diome réplique

La question des morts recensés durant les manifestations, en plus des arrestations opérées dans le camp de l'opposition, s'est invitée à la séance plénière de ce jeudi 25 mai. Elle a été soulevée par le député Guy Marius Sagna qui, à la base, s'est interrogé sur la doctrine du maintien de l'ordre.





Le parlementaire s'est, à la limite, emporté en interpellant le ministre de l'Intérieur. "On encourage la gendarmerie et la police à tuer des Sénégalais à Ngor, à Bignona impunément.(...) Même la justice fait maintenant du maintien de l'ordre, en amenant systématiquement les militants de Pastef en prison. On mobilise les forces de l'ordre contre des paysans qui luttent pour garder leurs terres sans les mobiliser contre les ministres et directeurs voleurs...".





Répondant au parlementaire, le ministre de l'Intérieur a déploré le fait que "durant les manifestations, des jeunes soient utilisés contre les forces de l'ordre". Selon Antoine Félix Diome, "ce qui a changé, ce n'est pas la doctrine du maintien de l'ordre, mais plutôt la manière dont on manifeste".





Dans un brouhaha nourri par les cris de députés membres de l'opposition, Antoine Diome poursuit : "Ceux qui appellent à manifester se cachent derrière leur clavier et poussent les jeunes à s'en prendre aux forces de l'ordre. Ce que nous nous voyons aujourd'hui est un discours qui frôle la méchanceté, la haine, la violence. Une personne saine d'esprit ne dirait pas à des jeunes de s'attaquer à la gendarmerie, à la police, aux demeures de personnes responsables."





Après avoir rendu un hommage au "peuple mature", le ministre de l'Intérieur a salué le travail des forces de l'ordre. Il a affirmé que ces dernières continueront d'assurer la sécurité partout dans le pays.





Antoine Diome a tenu à rappeler que "nous sommes dans un régime de droit, mais aussi de devoir".