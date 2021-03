Manifs Pro-Sonko à Bounkiling: « Une violence inqualifiable injustifiable et inacceptable » (APR)

Pr Sonko Bounkiling

Un véhicule calciné, des édifices publics (secteur départemental des Eaux et Forêts et Chasse, la poste et la brigade de gendarmerie) caillassés, tel est le bilan des manifestations pro-Sonko dans la commune de Bounkiling. « N’eût été le professionnalisme de nos forces de sécurité, il y aurait eu un véritable carnage » selon les apéristes en point de presse hier lundi.





Ces journées de violences et de destruction, à en croire Oumar Billy Ndiaye, membre de la coordination des jeunes apéristes et porte-parole du jour, sont « inqualifiables, injustifiables et inacceptables ».