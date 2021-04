Mansour Faye : « Les propos du Délégué général de la DER ont été dénaturés à dessein »

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a réagi suite à la sortie du Délégué général à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) dans la presse. Selon lui, les propos de Papa Amadou Sarr ont été « dénaturés à dessein ».« Chers militants, chères militantes ! A mon humble avis, les propos du Délégué Général de la DER ont été dénaturés à dessein. Ne vous laissez pas embarquer dans des débats inutiles. Nous avons appris à être ensemble dans la discipline et dans l’action. Resserrons les liens et travaillons pour le triomphe de la politique du Président Macky Sall », a écrit le maire de Saint-Louis sur sa page Facebook.Et d’ajouter : « Par ailleurs, Pape Sarr abat un travail titanesque. Il est notre partenaire et il est à encourager, même s’il a encore des efforts à faire, par exemple ouvrir des antennes DER dans tous les départements du pays ».Pour rappel, le Délégué général de la Der/Fj, racontant une anecdote, disait : « Je suis allé à Saint-Louis, il y avait des demandes venant des jeunes ou des femmes qui étaient avec l’ancien ministre Mary Teuw Niane et d’autres qui venaient du ministre Mansour Faye. Beaucoup m’ont dit que je ne dois pas financer les jeunes de Mary Teuw Niane puisqu’ils s’opposent. Que je devais financer d’abord les jeunes de Mansour Faye. Ce dernier m’avait appelé pour dire : " regardez ce que je faisais". Mais, avec moi c’est tout le monde égal. Il n’y a pas de distinction ».