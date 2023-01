Mansour Faye : "Ceux qui demandent ma démission doivent avoir plus d’endurance"

Depuis l’accident de Sikilo, dans le département de Kaffrine, qui a causé 44 morts, la tête du ministre des Transports terrestres, Mansour Faye, est réclamée par plusieurs pans de la société, notamment l’opposition. Une demande soulevée encore au lendemain du choc de Sakal qui a occasionné 20 décès.