Marché d'intérêt national, Dakar Arena… : L'Aveu d'échec de Macky

C'est une instruction qui mettra sans doute de l'eau dans le moulin de détracteurs du chef de l'État. En conseils des ministres, ce mercredi, Macky Sall a demandé à son équipe de veiller à la rentabilité de certains édifices publics.





"Le Chef de l'État a également instruit les ministres sectoriels concernés de tout mettre en œuvre pour assurer une exploitation et une rentabilisation optimale des ouvrages et infrastructures déjà réalisés et réceptionnés tels que le marché d'intérêt national, Arène Nationale, Dakar Aréna, Port de Foundiougne Dakhonga etc."





Cette instruction sonne comme un aveu d'échec. Elle donne surtout raison à ceux qui disaient qu'il s'agit d'infrastructures tout sauf prioritaires. Le Train express régional en est un exemple patent.