Marche de protestation : Fatoumata Niang Ba fustige la « démarche irresponsable » du F24

La plateforme F24 a décidé de tenir sa première manifestation, ce vendredi 9 juin 2023, à 15 heures, à la Place de la Nation. Cette initiative n’est pas du goût de la Présidente de l’Union pour le Développement du Sénégal /Renouveau (UDES-R), membre de la coalition BENNO BOKK YAKAAR. Fatoumata Niang BA fustige ce qu’elle considère comme une attitude irresponsable de la plateforme F24.

« Dans un contexte assez particulier où toutes les forces vives de la nation travaillent en synergie pour la restauration de la paix sociale, démarche ne peut être plus irresponsable que d’organiser une marche de protestation. Il s’agit sans doute, d’une initiative cynique qui consiste à mettre de l’huile sur feu. L’invocation du droit constitutionnel à la marche ne saurait justifier cette manœuvre insidieuse dont le seul but est de tenter de déstabiliser le pays », a déclaré la Présidente du Conseil de Surveillance de l’ASEPEX.