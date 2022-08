Marie de Dakar : Bientôt une bonne nouvelle pour Guy Marius Sagna et Capitaine Touré ?

Depuis leur nomination à la mairie de Dakar, comme membres du cabinet de Barthélémy Dias, Guy Marius Sagna et l’ex capitaine de la gendarmerie, Seydina Oumar Touré, n’ont pas reçu de salaire. Et cela dure depuis plusieurs mois. Toutefois, si l’on en croit Jeune Afrique, les deux protagonistes sont sur le point d’avoir gain de cause. “Au prix de longues négociations, leur salaire pourrait être débloqué prochainement”, révèle un employé de l’hôtel de ville de Dakar, cité par le magazine panafricain. L’homme ne dévoile pas, néanmoins, une date exacte.



Toutefois, Capitaine Touré garde un goût d’amertume de toute cette affaire : “ Après ma radiation, je pensais naïvement que les gens allaient me laisser tranquille. Mais ils ont voulu coûte que coûte me détruire, et ne s’en cachent même pas. Ils ont fait de mon cas une affaire personnelle”