[Focus] Marine Le Pen-Macky Sall : Ce que l’on sait de la rencontre !

La visite au Sénégal du leader de l’extrême droite française, Marine Le Pen, continue de susciter une vive polémique. Ce, à la suite des interrogations accusatrices de l’ancien Premier ministre Aguibou Soumaré relatives à un « don » de près de 9 milliards F Cfa que le chef de l’Etat, Macky Sall, aurait fait à la Française. Seneweb tente de percer le mystère autour d’une audience discrète.



« Avez-vous récemment donné de l’argent à une personnalité politique française ? Dans l’affirmative est-ce un montant de 12 millions d’euros soit environ 7,9 milliards d’argent d’un pays catalogué pays pauvre très endetté. Surtout quand on sait que la haine et le rejet de l’autre, ont toujours été utilisés par le parti, comme véhicule d’une ascension politique ?». Telle est l’interrogation adressée par l’ancien Premier ministre de Me Abdoulaye Wade et ex-président de la Commission de l’Uemoa au chef de l’Etat Macky Sall. Cette personnalité politique française n’est personne d’autre que le leader de l’extrême droite française, Marine Le Pen, reçue en audience, le 18 janvier dernier, par le président sénégalais, Macky Sall. Toujours dans sa missive, Aguibou Soumaré a appelé Macky Sall à éclairer la lanterne des Sénégalais par rapport à ce montant faramineux. Une « révélation » vite démentie par le Gouvernement qui, à travers un communiqué, a condamné "les insinuations lâches et sans fondement" de M. Soumaré qu'il accuse de vouloir "jeter le discrédit sur la personne du président de la République" et "nuire aux institutions, aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère".



Le cadeau, « l’homme charmant » et l’audience secrète



Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’audience entre ces deux personnalités politiques est très discrète. Le palais présidentiel, adepte des tweets et des réseaux sociaux, n’a fait aucune communication. S’attendant sûrement au tollé que cette entrevue aurait suscité ! Mais, c’est quelques jours plus tard que le tête-à-tête a commencé à livrer quelques-uns de ses secrets. Et c’est le journaliste Charles Sapin, qui a levé un coin du voile en dévoilant, sur Twitter, une photo où l’on voit que Macky Sall a offert en guise de cadeau un exemplaire de son livre “Le Sénégal au cœur” avec une dédicace à Marine Le Pen. « A Mme Marine Le Pen en souvenir de votre passage au Sénégal et votre vision pour un nouveau partenariat entre la France et le Sénégal » a écrit le Chef de l’État. Un livre dont parlait d’ailleurs Birame Faye, coordonnateur de la Task force républicaine, en réplique à Haguibou Soumaré.



Lors de leur rencontre, mercredi dernier à Dakar, le président du Sénégal Macky Sall a dédicacé son livre à Marine Le Pen.@LePoint ?? pic.twitter.com/s44YFRhNoe — Charles Sapin (@csapin) January 24, 2023

Pour sa part, la cheffe du Rassemblement national a, à la fin de la rencontre, salué le « charme » de Macky Sall. « C’est un homme charmant. Nous avons eu une conversation intéressante et chaleureuse, a-t-elle déclaré au Point. Nous avons abordé la nécessaire coopération entre le Sénégal et la France, la francophonie ainsi que l’ensemble des perspectives de développement du Sénégal. Sur le plan énergétique aussi bien que sur celui de la souveraineté alimentaire ».



Mais, d’après Le Point, journal français, ce tête-à-tête a été préparé depuis plusieurs mois et facilité par l’absence « d’intérêt immédiat » selon le conseiller de Marine Le Pen, Nicolas Lesage.