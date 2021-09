Mary Teuw Niane : «Le temps des politiciens qui promettent tout, à la veille d’élections, doit définitivement s’estomper»

Le candidat «irrévocable» à la mairie de Saint-Louis, le professeur Mary Teuw Niane, a envoyé une volée de bois vert aux politiciens qui font miroiter des chimères aux populations, à la veille d’élections. Des promesses électorales qui ne sont jamais tenues.



D’après lui, «le temps des politiciens qui promettent tout, à la veille d’élections, doit définitivement s’estomper». Dans sa tribune publiée sur sa page Facebook, l’ancien ministre invite solennellement les Sénégalais à s’inscrire massivement sur les listes électorales.



S’inscrire sur les listes électorales et voter, un droit et un devoir



Chères amies, chers amis, s’inscrire sur les listes électorales est un droit, mais aussi c’est un devoir. Dans moins de quinze jours, cette période d’ouverture exceptionnelle des listes électorales sera close. Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, hâtez-vous !







Peu importe votre intention de vote, vous avez le devoir de participer aux choix des élus de notre pays, de choisir ceux qui vous paraissent les meilleurs pour remplir les missions qui leur seront confiées. Ne pas le faire, c’est se disqualifier demain pour critiquer leur gestion ou saluer leur réussite.







S’inscrire sur les listes électorales et aller voter, ce sont des actes citoyens, une affirmation d’un leadership citoyen et des actes auxquels tout amoureux de son pays, de sa patrie, avec joie se soumet et encourage ses amis, ses parents, ses voisins à le suivre.







Un faible taux d’inscription sur les listes électorales, une faible participation aux élections affaiblissent la démocratie, donnent moins de légitimité aux élus et par conséquent moins d’autorité aux dirigeants issus de telles élections.







Nos pays africains pour relever la multitude de défis auxquels ils sont confrontés ont besoin d’une démocratie forte, d’institutions fortes et de dirigeants forts, engagés et déterminés pour réussir le contrat électoral qu’ils ont validé avec les citoyens à travers le vote des électrices et des électeurs.







Le temps des politiciens qui promettent tout à la veille d’élections qui, élus, oublient leurs annonces, se servent de leurs positions pour dilapider nos biens communs, nos terres, se les approprient ou les distribuent à leurs amis, etc., doit définitivement s’estomper.







Il est encore temps ! Inscrivez-vous sur les listes électorales et faites inscrire les sénégalaises et les Sénégalais en âge de voter le 23 janvier 2022.





Unis et engagés, nous vaincrons !



Dakar le 3 septembre 2021



Mary Teuw Niane