Matam : Le mandataire de YAW claque la porte et clash sévèrement Sonko

Le coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi dans le département de Matam claque la porte du Pastef et de ladite coalition. Ce mercredi 3 novembre, Djibril Ngom a fait face à la presse pour faire une déclaration politique avec un point phare : « sa démission de toutes les responsabilités qu’il avait dans le parti Pastef et dans la coalition Yewwi Askan Wi ». Selon lui, ainsi que deux de ses camarades qui l’ont suivi dans cette démission, Ousmane Sonko a «dérouté». «Il est sorti du chemin qu’il avait emprunté lui qui prônait l’antisystème.Notre adhésion au Pastef était basée sur des valeurs républicaines qui ne sont plus respectées dans le parti et par le leader Ousmane Sonko pour ne pas le nommer. Aujourd’hui il est au cœur du système la coalition YAW en est une parfaite illustration », fait-il savoir.



C’est d’ailleurs, dit-il pour cette raison que beaucoup de démissions sont notées dans les rangs. Et de citer le directeur de l’école du parti, Moustapha Saré qui aurait gelé toutes ses activités. Il a aussi invité les populations à soutenir le Président Macky Sall et le parlementaire Farba Ngom qui a mené des démarches pour son adhésion à Benno Bokk Yakaar (BBY).