Mbacké : Pastef déchire l'arrêté préfectoral interdisant la marche prévue ce mercredi

Le préfet de Mbacké a dit non à la tenue de la marche pacifique de Pastef prévue demain mercredi de 9 h à 13 h.



Seneweb a appris que le chef de l'exécutif département a justifié sa décision d'interdire cette manifestation en évoquant d'éventuels risques de troubles à l'ordre public, de menaces sur la voie publique et d'entrave à la libre circulation des personnes et de leurs biens.



Le préfet Amadoune Diop instruit au commissariat urbain de Mbacké de veiller au respect strict de son arrêté. Et tout contrevenant sera sanctionné conformément à la loi.



Joint par Seneweb, le député Cheikh Thioro Mbacké, Coordonnateur de Pastef à Touba, a assuré qu'ils vont dérouler leur marche pacifique demain matin.



" Nous avons déjà informé le préfet. Nous allons tenir notre marche, s'il plaît à Dieu", informe-t-il au téléphone.