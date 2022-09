Mbour : la commerçante, le «jus mystique» et le sextape avec son «fils adoptif»

C. S. Fall est dans de beaux draps. Ce jeune pêcheur de Mbour croupit à la Maison d’arrêt et de correction de la localité en attendant le verdict de son procès contre A. Faye. Cette dernière est une commerçante mariée et mère de famille, avec qui il entretenait depuis 2021 une relation adultérine.



Les deux parties étaient face-à-face, mercredi dernier, devant le tribunal de grande instance de Mbour. La commerçante avait porté plainte contre le pêcheur. Elle lui reproche d’avoir diffusé sur les réseaux sociaux ses nudes et partagé leur sextape.



Les deux amants se sont brouillés le jour où la dame a décidé de mettre un terme à leur relation pour se consacrer à sa famille, particulièrement son époux qu’elle commençait à négliger.



D’après L’Observateur, qui relate l’affaire, C. S. Fall n’a pas accepté la décision de de la commerçante de rompre avec lui. Il commence par menacer de révéler leur relation à sa famille. Et devant l’intransigeance de A. Faye, le pêcheur passe à la vitesse supérieure. Il transfère au père de la commerçante des images de leurs relations intimes et met sur son statut Whatsapp des photos de la commerçante nue.



A la barre du tribunal, C. S. Fall reconnaît avoir partagé les images, mais nie avoir menacé la plaignante. Cette dernière, pour sa part, affirme avoir commencé à entretenir une relation adultérine avec le pêcheur quand ce dernier lui a servi du jus mélangé à une potion mystique.



Le juge rendra son verdict mercredi prochain.