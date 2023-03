Mbour : Le Président du Conseil départemental accuse Pastef d'avoir voulu incendier la Mairie et l’esplanade du stade Caroline Faye

Saliou Samb dénonce le dessein de Pastef qui est d'installer le chaos et le désordre dans certaines parties du Sénégal

"Certains veulent déstabiliser le pays, considère-t-il. Nous ne l'accepterons pas et ne le cautionnerons pas. Tous les jeunes ont veillé hier toute la nuit et ont fait la ronde pour éteindre les feux en collaboration avec la police. Hier soir, nous n'avons pas fermé l'œil, les jeunes de Pastef ont tenté d'incendier la mairie, l'esplanade du stade Caroline Faye et le magasin Auchan. Mais des responsables de Mbour ont veillé au grain. On ne peut prétendre à la construction de notre commune et en retour y semer le désordre et le chaos. On ne l'acceptera pas. Les jeunes du maire Cheikh Issa Sall étaient debout pour dire non au désordre. Ce pays on ne le cédera pas à des aventuriers".