Me Baboucar Cissé :"Ousmane Sonko perd son éligibilité si..."

Me Baboucar Cissé est catégorique . Ousmane Sonko perd son éligibilité. Il précise que si le jugement est confirmé en cassation. D'ailleurs, l'avocat trouve inapproprié pour Ousmane Sonko de pourvoir en cassation. " Pour quelqu'un qui n' a pas comparu en appel..." dit-il.





La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en première instance. Il a condamné Ousmane Sonko à six mois avec sursis pour les délais d'injures publiques et diffamation. Il a confirmé les dommages et intérêts et fixe la contrainte par corps au maximum. Le juge Mamadou Cissé Fall a ordonné la publication de l'arrêt du jugement dans les quotidiens Walfadjri, l'observateur, sud quotidien ,le quotidien et le Soleil.