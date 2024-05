Me Moussa Diop: "Si le rapport 94 de l'IGE est publié, Macky Sall ne parlera plus au Sénégal"





Invité de l'émission "Banc Public" sur Seneweb tv, Me Moussa Diop, ancien directeur général de la société de transport Dakar Dem Dik, a fait une révélation de taille sur un rapport de l'Inspection générale d'Etat (IGe), classé "secret défense" depuis 2012. Il a d'ailleurs invité l'actuel chef de l'Etat à le rendre public. « Ce que je demande au Président Diomaye Faye, c'est de déclassifier et de publier le rapport 94 de l’Inspection générale d’État (IGE) du 21 septembre 2012 sur Frank Timis, signé par Gallo Samb et Oumar Sarr», a-t-il indiqué, brandissant, en direct, ses preuves.

Le leader de AG/Jotna et memebre de la coalition au pouvoir "Diomaye Président" est convaincu que « si ce rapport est publié, personne n’entendra plus Macky Sall parler au Sénégal, et même des membres de l’Apr (l’Alliance pour la République) seront sous la table».





L'avocat ajoute : « Ce que je vous dis est clair, le rapport est accablant. Et dans la Constitution sénégalaise, il est clairement dit que : tout ce qui concerne les ressources naturelles doit faire l’objet de transparence ».

« Il vient faire ce qu’il a à faire et après, il sort un décret pour dire que c’est le secret-défense alors que cela concerne les ressources naturelles », a-t-il fait savoir.





Aussi, informe Me Diop, « Macky Sall a fait preuve de haute trahison en octroyant les deux blocs Saint-Louis Offshore et Cayar Offshore à… », sans plus de détails.