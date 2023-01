Me Oumar Youm dément catégoriquement CYS : "On cherche à me donner beaucoup de pouvoir que je n'ai pas"

" Macky Sall a voulu trouver un autre ministère au patron de l'ADM, Oumar Youm s'est opposé à l'entrée dans le gouvernement de ce potentiel rival politique dans son département. Telle est la condition qu'il avait posée pour accepter de diriger le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar à l'Assemblée nationale : n'avoir aucun ressortissant de son fief dans le gouvernement. Au grand désespoir de l'édile de Mbour qui, depuis, s'est mis à convoquer des rassemblements dans sa commune pour manifester son mécontentement et pour démontrer que ses troupes le supportent, lui, et non le président. La politique a du piquant sous nos tropiques...".







Ainsi, parle le journaliste Cheikh Yerim Seck aux pages 94-95 de son livre "Macky Sall face à l’histoire".





Ce brûlot qui a soulevé beaucoup de réactions serait-il puisé dans une pure fiction ou une réalité ? En tout état de cause le maire de Thiadiaye, recadre en affirmant : "on cherche à me donner beaucoup de pouvoir que je n'ai pas. Sinon, je serai maintenu au gouvernement. Je pense que si c'est Oumar Youm qui décide qui doit entrer, qui doit sortir, lui-même resterait au pouvoir".





Mais pourquoi la commune de Mbour n'a toujours pas son ministre ? La nomination d'un ministre relève du pouvoir discrétionnaire de la plus haute autorité du pays. D'ailleurs, le député maire de Thiadiaye assure : "C'est à l'appréciation du Président. Depuis des années, le gouvernement est resté avec la même physionomie en ce qui concerne le département de Mbour. Je ne sais pas pourquoi ! Le Président a ses raisons. Faire un gouvernement n'est jamais facile, il faut tenir compte de beaucoup d'exigences, de critères sociologiques, politiques, géographiques. C'est une injustice pour le département qu'il faudrait corriger".





L'imaginaton a du piquant sous nos cieux...