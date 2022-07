[Vidéo] Me Sidiki Kaba après son vote : "Le choix du peuple sera le choix qui s'impose à tous"

Me Sidiki Kaba a voté à Tamba

"Au centre de vote de l'école Sada Maka, où il a accompli son devoir civique au bureau de vote numéro 1, le Ministre des Forces Armées a lancé un message au peuple sénégalais : "Je suis venu accomplir un acte civique qui est d'une importance capitale dans la démocratie", . Me Sidiki Kaba d'ajouter : " Ce 31 juillet est un jour de vote sur l'ensemble du territoire national. Nous souhaitons que tous les sénégalais puissent voter dans le calme et ensuite rentrer tranquillement et demain que tout le monde puisse aller vaquer à ses affaires. C'est le message le plus important. En fin d'après-midi, la vérité jaillira des urnes et le choix du peuple s'imposera à tous. Nous aurons un parlement qui reflète le choix majoritaire du peuple sénégalais".