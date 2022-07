Me SIDIKI KABA : "Il n'y a aura pas de combat entre BBY et ses adversaires à Tambacounda"

Séduit par la forte mobilisation et l'unité de tous les responsables qu’il n’a jamais eues à Tambacounda, le Ministre des Forces Armées qui a présidé le mercredi dernier, le meeting des Apéristes au quartier Plateau de la commune de Tambacounda sous la conduite du "Roi de la Banane" Mamadou Oumar Sall, déclare que le 31 juillet prochain, il n’y aura pas de combat entre BBY et ses adversaires à Tambacounda.





«Vous avez montré qu’à Tambacounda, il n’y aura pas de combat. Mes félicitations à tous les responsables, le DG de la Sicap Mamadou Kassé, le Maire Pape Banda Dièye, Yaye Awa Diagne, Dialinké Dabo, Sina Cissokho, l'ambassadeur Djiby Cissé, Mamadou Oumar Sall entre autres. Je suis très content et ce sera comme ça», a-t-il dit aux responsables et aux militants qui ont battu le rappel des troupes. Tous les responsables qui ont pris la parole promettent d’ailleurs de maintenir cet élan de mobilisation jusqu’au soir du 31 juillet pour la victoire de BBY. Tambacounda a donné le ton de ce que devra être la fin de la campagne selon les responsables politiques. Sidiki Kaba est aussi revenu sur les ambitions du Président Macky Sall pour la région orientale. Et c’est pour dire que Tambacounda a fini de changer de visage avec des projets comme Promovilles.